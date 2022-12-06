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للمشاركة في 3 قمم..

الرئيس الصيني يزور السعودية غدا

الرئيس الصيني يزور السعودية غدا
الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، غداً الأربعاء زيارة رسمية إلى السعودية، تستمر إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويشارك خلالها في 3 قمم سعودية وعربية وخليجية.

العالم - آسيا والباسفيك

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن "رئيس الصين شي جين بينغ يزور المملكة بدعوة من الملك سلمان، لتعزيز العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين".

وسيعقد الرئيس الصيني 3 قمم، إحداها سعودية ـ صينية برئاسة ملك البلاد ورئيس الصين، ومشاركة إبن سلمان، حسب الوكالة.

كما سيتضمن برنامج الزيارة أيضاً "حضور الرئيس الصيني قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وفق المصدر ذاته.

وسيشارك في هاتين القمتين، "قادة دول مجلس التعاون للدول الخليجية والدول العربية"، دون تسميتهم، ومن المقرر أن يتم خلال القمتين "مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي"، وفق الوكالة السعودية.

يشار إلى أن زيارة الرئيس الصيني تأتي بعد نحو 6 سنوات من زيارة سابقة له، وبعد نحو 3 أشهر من قمم مماثلة بالرياض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

فيما زار الملك السعودي بكين في مارس/ آذار من العام 2017، في أول زيارة له للصين بعد توليه الحكم.

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