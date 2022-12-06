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التوتر يتصاعد في شبه الجزيرة الكورية..

كوريا الشمالية تقصف جارتها الجنوبية بقذائف مدفعية تحذيرا لإستفزازاتها+ فيديو

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنه أمر بإطلاق قذائف مدفعية في البحر رداً على التدريبات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود بين الكوريتين.

العالم -آسيا والباسفيك

وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي في بيان:" أنها رصدت إطلاق الجيش الكوري الجنوبي قذائف مدفعية من قاذفات صواريخ متعددة، ومدافع هاوتزر في مناطق الخطوط الأمامية في حوالى الساعة 9:15 صباح اليوم، في أعقاب أعمال عسكرية مماثلة أمس الاثنين".

وأفادت هيئة الأركان:" بأنها أمرت على الفور وحدات المدفعية في الخطوط الأمامية بإطلاق قذائف مدفعية في البحر لتوجيه تحذير شديد".

ودعت الهيئة سيئول إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية الاستفزازية.

ويُشار إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات بالذخيرة الحية في الوحدات الحدودية في منطقة تشيول-وون على بعد 71 كيلومتراً شمال شرق سيئول.

وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أعلنت ​كوريا الجنوبية أنّ ​كوريا الشمالية​ أطلقت ما يبدو أنّه ​صاروخ بالستي​ عابر للقارات، بعد يوم من إطلاقها صاروخاً أصغر، وتحذيرها من "ردود عسكرية أعنف" على تعزيز ​الولايات المتحدة​ وجودها الأمني في المنطقة.

وكان رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قال في وقت سابق، إنّ "الولايات المتحدة هي السبب الجذري للتوترات في شبه الجزيرة الكورية"، مضيفاً أنّ "بيونغ يانغ تزيد قوتها العسكرية للدفاع عن النفس في مواجهة سياسات الولايات المتحدة العدائية والحشد العسكري في كوريا الجنوبية الذي يزعزع استقرار شبه الجزيرة"، وفق تعبيره.

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