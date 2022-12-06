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العمل الاسلامي تندد بزيارة 'هرتسوغ' للبحرين والامارات

العمل الاسلامي تندد بزيارة 'هرتسوغ' للبحرين والامارات
الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

ندّدت جبهة العمل الاسلامي في لبنان بزيارة رئيس الكيان الصهيوني «اسحاق هرتسوغ» الى البحرين ومن ثم الى الإمارات.

العالم - لبنان

واعتبرت ان "هذه الزيارة استفزازية وتهدف إلى مزيد من سياسة التطبيع في المنطقة، وتعمّق الشرخ والتباعد بين الأنظمة والملوك وبين شعوبها المحقّة في رفضها لكل سياسات وزيارات التطبيع الخيانية مع العدو الصهيوني الغاصب".

ورأت أنّ "هذه الأنظمة والممالك لا تُمثل إلا نفسها وحاشيتها، وهي بعيدة كل البعد للأسف الشديد من معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم، وما يلاقيه ويتعرض له من إرهاب وويلات ومجازر دموية على أيدي الصهاينة الحاقدين الموتورين".

وأشادت "بموقف الشعب البحريني والمعارضة البحرينية الرافضين لوجود هرتسوغ على أرضهم في رحلة سياحية خليجية ومن ثم لحضور مؤتمر الفضاء في أبو ظبي الذي ينظمه ويرعاه رئيس الإمارات محمد بن زايد".

واستهجنت "هذه الحفاوة والتكريم له من قبل الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك عزف الفرقة العسكرية البحرينية نشيد الكيان الصهيوني الغاصب «هتكفا» وكان لافتاً ما قاله هرتسوغ الذي اعرب عن سروره وحماسته لزيارة البحرين".

وأكدت الجبهة أنّ "كل ما يحصل في المنطقة اليوم يؤكد أن اليوم الموعود والمعركة الكبرى والفاصلة مع اليهود الصهاينة بات قريباً وفي سنواته الأخيرة وأنه ورغم ضراوة المعركة وانحياز العالم مع الصهاينة سيكون النصر بإذن الله للمؤمنين به".

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