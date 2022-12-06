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قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي يشدد على ضرورة استمرار النهوض العلمي للبلاد لكي لا تتخلف ايران عن الركب العلمي

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

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