تشكيل حكومة الاحتلال.. عراقيل كبيرة أمام نتنياهو

العالم - البوصلة

فرغم فوز حزبه الليكود في الانتخابات وتحالفه مع اليمين المتطرف، إلا أن المؤشرات في الكيان الإسرائيلي تظهر أن نتنياهو يعتزم طلب تمديد فترة تكليفه بتشكيل الحكومة لأسبوعين إضافيين.

ويأتي ذلك في ظل عقبات وخلافات تتصدر المفاوضات الدائرة لتشكيل حكومة اليمين المتطرف القادمة.

كما وتتواصل ردود الفعل على عملية الإعدام الاسرائيلية الميدانية للشاب الفلسطيني عمار مفلح من نقطة صفر في نابلس، ومن المقرر أن يرفع ملف الجريمة الى محكمة الجنايات الدولية ليضاف إلى ملفات أخرى من جرائم الاحتلال ضد الإنسانية.

وتستضيف هذه الحلقة من مدينة غزة الخبير في الشؤون الاسرائيلية حازم حسنين، حيث نبحث معه هذه الأسئلة:

1- كيف تقرؤون تعثر التشكيل الحكومي رغم ان المعسكر المتطرف كان يتوقع ان تتشكل بسرعة؟

2- العراقيل التي يواجهها نتنياهو في التشكيل الحكومي هل من الممكن ان تؤثر على عمل حكومته؟

3- هل باتت احزاب اليمين المتطرف تشكل عبئا على نتنياهو؟

4- ما هي الاوراق التي يحتفظ بها نتنياهو حتى تكون حكومته قوية ولا تنهار كما حصل مع الحكومات السابقة؟

5- الانتهاكات الاسرائيلية في القدس والضفة الغربية كيف تقرؤون تأثيرها على نهج الحكومة الاسرائيلية القادمة وطريقة تعاملها؟

6- كيف ستتعامل السلطة الفلسطينية مع الحكومة المقبلة؟

7- نتنياهو تلاحقه قضايا فساد وبعض اعضاء حكومته المقبلة المتطرفة عليهم قضايا فساد، ما هو مستقبل هذه الحكومة اذا؟

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