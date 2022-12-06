شاهد.. القبض على رجل ألقى بيضة على ملك بريطانيا

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وقالت شرطة بيدفوردشير إن "رجلاً في العشرينات من عمره يخضع للاستجواب بشأن الاعتداء".

وكان الملك تشارلز يلتقي بأفراد من الجمهور خارج مقر البلدية في لوتون، على بعد 30 ميلاً (46 كيلومترًا) شمال لندن، عندما تم إلقاء البيضة على ما يبدو، وتم نقله إلى منطقة مختلفة بواسطة حراسه واستأنف مصافحة أفراد الجمهور.

وسافر الملك إلى مختلف أنحاء بريطانيا منذ أن أصبح ملكًا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.

وكان من المقرر أن يزور عدة مواقع في لوتون الثلاثاء، بما في ذلك محطة عبور ودار عبادة للسيخ، وفق وكالة أسوشيتد برس.

يشار إلى أنّه في الشهر الماضي، ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عامًا، بعد إلقاء البيض على تشارلز وزوجته كاميلا، خلال زيارة إلى يورك، شمال إنجلترا. أطلق سراح الرجل فيما بعد بكفالة.