الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٨:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

للمرة ثانية..

شاهد.. القبض على رجل ألقى بيضة على ملك بريطانيا

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال رجل، اليوم الثلاثاء، للاشتباه في تورطه في حادث إلقاء بيضة على الملك تشارلز الثالث خلال زيارة لبلدته.

العالم - اوروبا

وقالت شرطة بيدفوردشير إن "رجلاً في العشرينات من عمره يخضع للاستجواب بشأن الاعتداء".

وكان الملك تشارلز يلتقي بأفراد من الجمهور خارج مقر البلدية في لوتون، على بعد 30 ميلاً (46 كيلومترًا) شمال لندن، عندما تم إلقاء البيضة على ما يبدو، وتم نقله إلى منطقة مختلفة بواسطة حراسه واستأنف مصافحة أفراد الجمهور.

وسافر الملك إلى مختلف أنحاء بريطانيا منذ أن أصبح ملكًا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.

وكان من المقرر أن يزور عدة مواقع في لوتون الثلاثاء، بما في ذلك محطة عبور ودار عبادة للسيخ، وفق وكالة أسوشيتد برس.

يشار إلى أنّه في الشهر الماضي، ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عامًا، بعد إلقاء البيض على تشارلز وزوجته كاميلا، خلال زيارة إلى يورك، شمال إنجلترا. أطلق سراح الرجل فيما بعد بكفالة.

روابط ذات صلة

شاهد..رجل يلقي بيضا على ملك بريطانيا وقرينته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. استمرار مسلسل التفجيرات في أفغانستان

للمرة ثانية.. شاهد.. القبض على رجل ألقى بيضة على ملك بريطانيا

إصابة عدد من المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

رصد 51 خرقا لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

شاهد.. تداعيات رفض "قسد" للوساطة الروسية

شاهد بالفيديو... تونس: حراك 25 جويلية يدعو لتشكيل حكومة كفاءات مصغرة