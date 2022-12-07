ملخص.. سياسة ابن سلمان القمعية إلى أين؟

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الباحث السياسي ناجي صفا إن أي حكم يريده بن سلمان وأي سلطة مغمسة بالدم سواء السعودي أو اليمني ومغمسة بالقمع تساهم في بقاءه في السلطة.

وأضاف إن محمد بن سلمان في البداية طعن عمه وإبن عمه محمد بن نايف لضمان العرش وهو الآن بدأ بتفسيخ المجتمع.

من جهته قال رئيس وكالة سبأ للأنباء نصر الدين عامر إن جميع الجرائم السعودية التي يقوم بها محمد بن سلمان سواء في العدوان على اليمن أو قتل أبناء القبائل في السعودية هي من أجل خدمة الأجندات الصهيونية والقوى الاستعمارية التي تنهب ثروات الشعوب في المنطقة.

وأضاف انه لولا الرضا الأميركي على بن سلمان لما حصل العدوان السعودي على اليمن والانتهاكات الحاصلة في السعودية من قتل وتهميش وإذلال القبائل في الجزيرة العربية.

نصر الدين عامر إن المخططات الغربية التي يمررها بن سلمان في المنطقة فشلت وذلك عبر فشلهم في القضاء على القضية الفلسطينية وفشلهم في خطة التطبيع وتدمير سوريا ولبنان واليمن.

بدوره قال الباحث السياسي عيسى الأيوبي إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد خاض حروبا كثيرة، منها الحروب الاقتصادية والمالية والحروب على المؤسسة الدينية التي كانت وقد كان أسلافه قد بنوها.

وأضاف إن الحرب ضد القبائل السعودية هي الحرب الثالثة التي خُطط لها في الولايات المتحدة الأميركية.

عيسى الأيوبي أكد إن الحرب ضد القبائل السعودية هي حرب استباقية. مشيرا إلى أن القبائل السعودية تخالف المشاريع ابن سلمان في المملكة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

ناجي صفا – باحث سياسي

نصر الدين عامر – رئيس وكالة سبأ للأنباء

عيسى الأيوبي – باحث سياسي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6467653