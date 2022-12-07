ألمانيا.. الشرطة تشن حملة اعتقالات كبيرة ضد شبكة متهمة بمحاولة انقلاب

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وقالت المجلة إن القوات الخاصة التابعة للشرطة الألمانية تعمل في وقت واحد في إحدى عشرة ولاية فيدرالية، مضيفة أنه تم اعتقال 25 رجلاً وامرأة كانوا إما أعضاء في منظمة إرهابية يمينية أو يدعمونها.

وكشفت أنه يتم تفتيش أكثر من 130 منزلاً ومكتباً ومبان أخرى أو تم تفتيشها بالفعل كجزء من العملية. وبينت أن المشتبه بهم عولوا على تضامن بعض أفراد قوات الأمن معهم.

في السياق صرح مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بأن مواطناً روسياً من بين المحتجزين في إطار العملية الكبيرة ضد متطرفين يمينيين مزعومين خططوا لانقلاب في البلاد. وبين أن المشتبه بهم خططوا لانقلاب في البلاد ولتشكيل حكومة عسكرية مؤقتة وإجراء محادثات مع عدد من الولايات. وأكد مكتب المدعي ألا سبب للاعتقاد بأن مسؤولين روس دعموا مخطط الانقلاب.