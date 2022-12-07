توقيف شاب رشق البيض في اتجاه الملك البريطاني

العالم - أوروبا

وأوضحت شرطة بدفوردشر لوكالة فرانس برس أن الشاب "أوقف للتحقيق معه" لمحاولته إلحاق "أذى جسدي".

وكان تشارلز الثالث يزور لوتن للقاء مسؤولين في المدينة وجمعيات خيرية وزيارة معبد جديد للسيخ.

وفي مطلع مارس، أوقف رجل في الثالثة والعشرين من العمر في يورك في شمال إنكلترا، بعدما رمى البيض في اتجاه الملك البريطاني الجديد، فيما كان الأخير يسير ويصافح أيادي الموجودين في وسط المدينة بصحبة زوجته كاميلا.

وهتف الشاب "هذا البلد بُني بدماء العبيد"، قبل أن توقفه الشرطة، في وقت تتصاعد وتيرة النداءات لمراجعة الماضي الاستعماري في البلاد. وجرى إطلاق سراح المشتبه به لاحقا بكفالة.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت العائلة الملكية جدلا جديداً إثر تصريحات وُصفت بأنها عنصرية أدلى بها أحد المقربين من الملكة السابقة إليزابيث الثانية لناشطة نسوية سوداء خلال حفل استقبال في قصر باكينغهام.