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توقيف شاب رشق البيض في اتجاه الملك البريطاني

توقيف شاب رشق البيض في اتجاه الملك البريطاني
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت شاباً في سن العشرين إثر رشقه بيضة في اتجاه تشارلز الثالث خلال زيارة له إلى مدينة لوتن في شمال لندن.

العالم - أوروبا

وأوضحت شرطة بدفوردشر لوكالة فرانس برس أن الشاب "أوقف للتحقيق معه" لمحاولته إلحاق "أذى جسدي".

وكان تشارلز الثالث يزور لوتن للقاء مسؤولين في المدينة وجمعيات خيرية وزيارة معبد جديد للسيخ.

وفي مطلع مارس، أوقف رجل في الثالثة والعشرين من العمر في يورك في شمال إنكلترا، بعدما رمى البيض في اتجاه الملك البريطاني الجديد، فيما كان الأخير يسير ويصافح أيادي الموجودين في وسط المدينة بصحبة زوجته كاميلا.

وهتف الشاب "هذا البلد بُني بدماء العبيد"، قبل أن توقفه الشرطة، في وقت تتصاعد وتيرة النداءات لمراجعة الماضي الاستعماري في البلاد. وجرى إطلاق سراح المشتبه به لاحقا بكفالة.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت العائلة الملكية جدلا جديداً إثر تصريحات وُصفت بأنها عنصرية أدلى بها أحد المقربين من الملكة السابقة إليزابيث الثانية لناشطة نسوية سوداء خلال حفل استقبال في قصر باكينغهام.

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توقيف شاب رشق البيض في اتجاه الملك البريطاني