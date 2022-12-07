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خاص بقناة العالم..

قناة برس تي في ترد علی قرار حذفها عن قمر يوتل سات+فيديو

الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد مدير الاعلام الخارجي في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية الدكتور أحمد نوروزي أن الاستهداف الاوروبي لقناة برس تي في الايرانية، جاء إثر المساعي المحمودة لها ضد الحرب الاعلامية التي تشن ضد ايران.

العالم - خاص بالعالم

وأوضح نوروزي في حديث خص به قناة العالم الاخبارية ان محاولات حصر برس تي في والحد من ايصال صوتها، لم تكن جديدة فقد شهدت القناة الحد من ايصال صوتها وقطع بثها في بعض المناطق الجغرافية في العالم ثم الحد من فعالياتها علی الشبكة العنكبوتية وقنوات التواصل الاجتماعي.

وأشار الی حذف قناة برس تي في عن قمر يول سات الاوروبي، مؤكداً ان هذا القرار يأتي بناء علی مزاعم لاأساس لها في اطار عقوبات أوروبية فرضت ضد ايران.

وأكد ان ايران تمر بحرب اعلامية شاملة يفرضها الاعداء لتوسيع رقعة الاحتجاجات داخل ايران، وكان برس تي في تؤدي دوراً محموداً في صد هذه الهجمات.

وأوضح ان الحرب الاعلامية ضد ايران، حاولت ان توحي بأن هناك حرباً داخلية في ايران، في حين ان قناة برس تي في كشفت عن زيف هذه المزاعم ولهذا يحاولون منع الاعلام الايراني من الوصول الی المستمعين والمشاهدين في الخارج.

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خاص بقناة العالم.. قناة برس تي في ترد علی قرار حذفها عن قمر يوتل سات+فيديو

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