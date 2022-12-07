شاهد.. حذف قناة برس تي في يؤكد صوابية نهجها

العالم - خاص بالعالم

وقال د. اللقيس في حديث لقناة العالم الاخبارية يجب ان لانتفاجأ أبداً من هذا الكم من الحرب الارهابية علی الجمهورية الاسلامية، فهذا الموضوع يؤكد النهج الصائب الذي تنتهجه هذه الدولة العظيمة بقيادة السيد الخامنئي وبمؤازرة هذا الشعب الأبي رغم كل هذه الضوضاء المفتعلة التي أثيرت عبر أعمال ارهابية وأعمال شغب تخريبية في الداخل الايراني والتي عجزت عن ان تصل الی ما يصبو اليه الاعداء من محاولة جر الشعب برمته الی التظاهر معاداة لهذه القيادة الحكيمة.

وتابع اللقيس، بعد ما فشلت هذه المحاولات، لم يبقی أمام الاعداء سوی اللجوء الی أعتی انواع الارهاب الفكري وهم يحاولون كم الكلمة الحرة المعبرة عن حقيقة الشعب الايراني العظيم وعما يمثله في وجدان شعوب المنطقة الحرة المعادية للسياسة الاميركية فلذلك لجؤوا الی هذا العمل الارهابي الجديد الذي اعتدنا عليه منذ انطلاق الثورة قبل أكثر من 40 عام حتی اليوم.

وأكد ان النهج الغربي في معاداة ايران مستمر، واذا ما تغير هذا النهج يجب ان ننظر الی انفسنا بأننا نحن الذين انحرفنا عن جادة الصواب وليسوا هم الذين أصبحوا حمامة سلام.