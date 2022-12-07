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مدير الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية د. أحمد نوروزي يعتبر قرار حجب قناة "برس تي في" أمرا مخزيا

الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

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