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د. أحمد نوروزي: سبق للغرب أن قام بوقف بث القنوات الإيرانية على أقماره الصناعية وهذا الحدث لم يكن جديدا

الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

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