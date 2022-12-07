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الجزائر: العالم بحاجة لنظام تعددي متوازن لمواجهة التحديات

الجزائر: العالم بحاجة لنظام تعددي متوازن لمواجهة التحديات
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة على ضرورة وقف الظلم الذي تتعرض له أفريقيا منذ عقود، والعمل على تجسيد نظام تعددي، من أجل مواجهة التحديات العالمية بفاعلية.

العالم - الجزائر

وقال لعمامرة، في كلمة اليوم الأربعاء بافتتاح الندوة السنوية التاسعة رفيعة المستوى حول ترقية السلم والأمن في أفريقيا التي تستضيفها مدينة وهران شمال غربي الجزائر على مدى 3 أيام، إن "اجتماعنا مصدر إلهام مهم لتعزيز هدفنا الأسمى المتمثل في جعل إفريقيا، ترافع بصوت واحد على المستوى العالمي، لا سيما داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأكد لعمامرة "على ضرورة السعي حاليا أكثر من أي وقت مضى لإسماع صوت إفريقيا، في ظل ما يشهده العالم من توترات متزايدة واستقطاب متصاعد على خلفية أزمة كبرى، تهدد بإحياء أحد أحلك فصول تاريخ البشرية بعدما كشفته من نقاط الضعف الهيكلية للنظام الدولي المتعلق بصيانة السلم والأمن".

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الجزائر: العالم بحاجة لنظام تعددي متوازن لمواجهة التحديات

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