شاهد حكاية أقدم إسكافي بالقدس المحتلة

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ورغم تقلبات وضغوط الحياة ونقل الكثير من الحرفيين عملهم إلى خارج البلدة لكن الإسكافي نبيل خريم رفض الانتقال، مؤكدا سعيه للحفاظ على هذه الحرفة وعلى زبائنه الذين يقصدونه من داخل القدس وخارجها.



فمن أكثر من ثلاثين إسكافيا بالبلدة القديمة في القدس، انخفض العدد في السنوات الماضية إلى نحو ثلاثة فقط والسبب بحسب خريم عزوف الشباب عن امتهان الحرفة معبرا عن مخاوفه من انقراضها وزوالها من بلدته .

وبحرقة يستذكر الإسكافي المقدسي كيف كان معظم الأباء يصطحبون ابنائهم معهم لتعليمهم حرفهم وهو ما لم يعد موجودا اليوم.

تصليح أحذية قديمة أو تدعيم أخرى جديدة، و إصلاح حقائب مدرسية وغيرها من الحقائب أمور لا يزال يحتاجها و يلجأ اليها الكثيرون.

ولكن الأهم بحسب خريم هو الرضا والإخلاص في العمل والمعاملة الحسنة فضلا عن الحفاظ على الحرفة والعمل طالما هناك صحة وحياة.0

ولأجل ذلك كله أصبح الإسكافي المخضرم وبالنسبة لكثيرين واحدا من معالم المدينة المقدسة.

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