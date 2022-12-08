الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد حكاية أقدم إسكافي بالقدس المحتلة

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

منذ أكثر من نصف قرن لا يزال هذا الفلسطيني المقدسي يزاول بشغف وإخلاص حرفة تصليح الأحذية التي ورثها عن والده في محله الصغير بسوق العطارين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

ورغم تقلبات وضغوط الحياة ونقل الكثير من الحرفيين عملهم إلى خارج البلدة لكن الإسكافي نبيل خريم رفض الانتقال، مؤكدا سعيه للحفاظ على هذه الحرفة وعلى زبائنه الذين يقصدونه من داخل القدس وخارجها.

فمن أكثر من ثلاثين إسكافيا بالبلدة القديمة في القدس، انخفض العدد في السنوات الماضية إلى نحو ثلاثة فقط والسبب بحسب خريم عزوف الشباب عن امتهان الحرفة معبرا عن مخاوفه من انقراضها وزوالها من بلدته .

وبحرقة يستذكر الإسكافي المقدسي كيف كان معظم الأباء يصطحبون ابنائهم معهم لتعليمهم حرفهم وهو ما لم يعد موجودا اليوم.

تصليح أحذية قديمة أو تدعيم أخرى جديدة، و إصلاح حقائب مدرسية وغيرها من الحقائب أمور لا يزال يحتاجها و يلجأ اليها الكثيرون.

ولكن الأهم بحسب خريم هو الرضا والإخلاص في العمل والمعاملة الحسنة فضلا عن الحفاظ على الحرفة والعمل طالما هناك صحة وحياة.0

ولأجل ذلك كله أصبح الإسكافي المخضرم وبالنسبة لكثيرين واحدا من معالم المدينة المقدسة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

فلسطين حاضرة في فوز المغرب بالمونديال + فيديو

راتب مجلس الشورى البحريني أنساه فلسطين!

فلسطين.. مجموعات عرين الأسود ترفع حالة الاستنفار والجهوزية

اجتماع لـلحملة الاهلية لنصرة فلسطين بسفارة فنزويلا في بيروت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أسماء جنود اماراتيين ارتكبوا جرائم في سجون عدن

إيران والعراق يناقشان ظاهرة الجفاف والأهوار لدى البلدين

نافذ عزام: ما حدث في جنين يؤكد أن شعبنا لا يخضع ولا يستسلم

بيان الامن العام اللبناني حول محاولات افشال حل أزمة النازحين السوريين

بالفيديو..الجيش السوري يقضي على إرهابيين بريف اللاذقية الشمالي

لقاء سوري إيراني لبحث سبل التعاون في المجال الصناعي 