في ذكرى ميلاده.. الشهيد عماد مغنية أشد على الفجّار من حريق النار

العالم - لبنان

الشهيد عماد مغنية، المعروف بالحاج رضوان، أحد أبرز قيادات حزب الله في لبنان. التحق بحركة التحرير الفلسطينية في ثمانينيات القرن العشرين، ثمّ انضم إلى حركة أمل قبل أن ينضوي في صفوف حزب الله.

اشتهر الشهيد عماد مغنية بأنّه أحد أهم القيادات المؤثرة في حزب الله. وقد رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة لمن يقدّم معلومات عنه.

استشهد القائد عماد مغنية سنةَ 2008 م عندما كان في العاصمة السورية دمشق.

وولد الشهيد عماد مغنية في 7/ 12/ 1962 م في مدينة صور جنوبي لبنان. أبوه فايز مغنية، له شقيقان شهيدان هما: جهاد وفؤاد مغنية، ولديه عدة أولاد، أحدهم الشهيد جهاد مغنية الذي اغتالته القوات الاسرائيلية في الجولان مع بعض عناصر المقاومة الاسلامية.