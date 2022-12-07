الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. اللواء يحيى رسول يصدر بيانا بخصوص أحداث الناصرية

العراق.. اللواء يحيى رسول يصدر بيانا بخصوص أحداث الناصرية
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول يوم الأربعاء بيانا خاصا حول أحداث الناصرية.

العالم-العراق

وذكر رسول في بيان أن "التظاهرات السلمية حق كفله الدستور العراقي وأن هناك توجيهات واضحة لتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين".

وقال إنه "وبعد الأحداث الجارية في محافظة ذي قار، وجه القائد العام للقوات المسلحة، بإرسال لجنة أمنية عليا للتحقيق ومعرفة ملابسات إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط ضحايا منهم ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم ومن أي جهة كانت".

وشدد على أن القوات الأمنية هي المسؤولة عن حماية المتظاهرين السلميين، وأن الحكومة تسعى إلى تحقيق المطالب الجماهيرية.

كما دعا "المتظاهرين إلى الابتعاد عن الاحتكاك مع القطعات الامنية والالتزام التام بتوجيهات الأجهزة الأمنية التي وجدت لحمايتهم".

كما طالب بكشف العناصر المغرضة وأصحاب الأجندات التي تسعى لتصعيد الموقف الأمني وإخراج التظاهرات عن مسيرتها السلمية.

روابط ذات صلة

هيئة الحشد الشعبي تعلن استشهاد مقاتل بانفجار شرقي صلاح الدين

بلاسخارت: السيد السيستاني يؤكد على التعايش السلمي لجميع المكونات في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. اللواء يحيى رسول يصدر بيانا بخصوص أحداث الناصرية

بالصور والفيديو...اعتقال رئيس بيرو

نائبة الرئيس البيروفي المعزول تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة للبلاد

برلمان بيرو يتبنى قرارا بعزل الرئيس كاستيليو متهما اياه بمحاولة الانقلاب

السوداني يؤكد حرص العراق على إقامة علاقات بناءة مع سوريا

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إيران.. ترحيب بالاعتراض البناء ورفض الشغب