ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في جنين + فيديو

العالم - فلسطين

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ الشهداء الثلاثة بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، مدينة جنين ومخيمها، ونشر قناصة على أسطح البنايات المرتفعة.



واشار المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر محلية؛ إن مواجهات واشتباكات شديدة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي بكثافة ما أدى إلى استشهاد المواطنين: عطا شلبي، وطارق الدمج، وصدقي زكارنة.

* لحظة إطلاق الاحتلال النار تجاه أحد الشبان في جنين

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وأعلنت كتائب القسام في جنين عن استهداف قوات الاحتلال في منطقة الهدف بمحيط مخيم جنين بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.



كما أعلنت كتيبة جنين (سرايا القدس) أنها حاصرت آلية لقوات الاحتلال واستهدفتها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة وسمع صراخ الجنود.



كما أطلقت قوات الاحتلال النار مباشرة تجاه سيارة إسعاف ونجا سائقها من موت محقق، وفق وفا.

* قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف في جنين

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وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين الإضراب الشامل اليوم حدادًا على أرواح الشهداء، ودعت جميع المواطنين للمشاركة في تشييعهم.



ومساء الأربعاء، استشهد المقاوم مجاهد محمود حامد (32 عامًا) بعدما أعدمته قوات الاحتلال عقب مطاردته شرق رام الله.



ونفذ المقاوم "حامد" عملية إطلاق نار عبر مركبة باتجاه موقع عسكري لقوات الاحتلال قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي بلدة سلواد شرق رام الله.



وأغلقت قوات الاحتلال بالمكعبات الإسمنتية المدخل الجنوبي "يبرود" لبلدة سلواد، ونصبت حاجزاً عند المدخل الرئيس للبلدة، عقب عملية إطلاق النار.



كما نصبت حاجزاً في منطقة عين سينيا شمال رام الله، واستنفرت على شارع "60" بالقرب من مستوطنة "بيت إيل"، واقتحمت بلدة دير دبوان شرق رام الله.



وبارتقاء الشهداء الأربعة في جنين ومخيمها ورام الله، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، منهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.