بريدايتور برنامج تجسسي إسرائيلي جديد + فيديو

العالم – الاحتلال

بالنسبة لبعض الأنظمة في المنطقة يتحقق ذلك من خلال التجسس على المواطنين وحياتهم الخاصة وتحركاتهم وبالتالي اعتقالهم.

فبعد برنامج بيغاسوس التجسسي، برنامج إسرائيلي جديد يسمى بريدايتور يعتبر أقوى وأكثر نفاذا إلى الهواتف والأجهزة الالكترونية.. صناعة إسرائيلية.. والزبائن؟ دول عربية!

هذا الموضوع يثير انتقادات كثيرة حول العالم.. وفي مواقع التواصل تعليقات كثيرة من الناشطين.

"أريج الطيب المصري" غرد هنا: مبس ومبز والرئيس السيسي عندهم الجهاز.. يا حزن الحزن استر يا رب ع عبيدك.

"نوار" غردت أيضا: ولسا الناس بتفكر أن الصهيونية خطرها على فلسطين فقط.

وإلى "محمد حمزة" الذي غرد: مش غريبة... كل ما هو سيء ورديء يأتي منهم.

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