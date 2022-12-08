أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 

صحيفة مردم سالاري ..

الخارجية الأمريكية.. تركيز واشنطن على الإضطرابات في إيران لا على مفاوضات الإتفاق النووي .(3 تمركز ).

آرمان امروز :

فشل محاولة إنقلابية هتلرية في ألمانيا وإعتقال زعيم حركة أبناء الرايخ .(3 كودتاي).

وطن امروز:

محاولة إنقلاب نازية بقلب أوروبا والشرطة الألمانية تعتقل 25 شخصا من أبناء الرايخ .(7 كودتا) .

صحيفة خراسان :

الرئيس التركي أردوغان يعبر عن رغبته مجددا بشأن الإلتقاء بنظيره السوري بشار الاسد .(3 در ميان).

صحيفة سياست روز :

الحكومة الفرنسية تستعد لتمرير قانون في البرلمان لتصعيد إجراءات ترحيل اللاجئين .(4 قانون).

صحيفة عصر ايرانيان:

فشل كبير لسيناريو إيجاد إضراب عام مفبرك في البلاد

صحيفة كيهان:

ملك بريطانيا تشارلز الثالث يتعرض لثاني هجوم بالبيض الفاسد منذ وصوله للعرش

جمهوري اسلامي :

مسؤولون صهاينة يعترفون بتصاعد الإشتباكات في الضفة الغربية بنسبة ثلاثة أضعاف.

صحيفة ايران :

محاولة إنقلابية هتلرية فاشلة في ألمانيا .. وإضرابات عامة وفوضى في فرنسا

صحيفة اطلاعات:

إذعان السعودية و"إسرائيل" ببدء مسار تطبيع العلاقات الثنائية بينهما

مقالات الصحف الإيرانية:

1- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن السوداني في مقالها المرفق بعلامة تعجب ( هل سيعود العسكر في السودان لثكناتهم حقا)..

ابرز بنود الاتفاق السياسي الاطاري بين المكون العسكري في مجلس السيادة بالسودان وقادة احزاب تحالف اعلان قوى الحرية والتغيير , تشكيل حكومة مدنية بالكامل لدورة مؤقتة من عامين وعودة العسكريين وجنرالاتهم للمعسكرات .

( إن هذا الإتفاق الإطاري يشكل بمجمله خارطة طريق للمستقبل السياسي في السودان الطامح بتكريس نظام مدني ديمقراطي )

وكل هذا جيد وايجابي بالتاكيد لكن تجارب السودان منذ حصوله على الاستقلال وحتى اليوم تطرح شكوكا ومخاوفا بشأن مدى التزام المؤسسة العسكرية بأي اتفاق . فالسودان شهد اثني عشر انقلابا عسكريا منذ الاستقلال اواخر خمسينيات القرن الماضي , نجحت اربعة منها , الى جانب ذلك هناك رفض من قبل قوى سياسية سودانية لم تشارك بمفاوضات اتفاق الاطار لاي حوار مع المؤسسة العسكرية .

2- اطلاعات ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( إذعان السعودية و"إسرائيل " ببدء مسار التطبيع ) كتبت صحيفة اطلاعات ..

نقلت قناة " آي 24 نيوز " بتل ابيب عن مسؤولين سعوديين تأكيدهم بأن موضوع تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني بات محسوما و الموضوع مسألة وقت فحسب .وحسب هذه القناة اجرى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مشاورات قبل اسابيع مع مسؤولين امركيين في هذا الشأن .وحسب هذه القناة ايضا

( الجبير صرح مؤخرا بأن العلاقات بين الرياض وتل أبيب تسير في طريق التطبيع بشكل هادئ بعيدا عن الأضواء )

والحبير اوضح ايضا ان الطرفين اي السعودية والكيان ليسا على عجلة من امرهما وان موضوع التطبيع بات اكيدا .

الى جانب ذلك قالت هذه القناة الصهيونية ان الجبير طرح بعض الشروط ليس من بينها اي شرط يرتبط بفلسطين والقضية الفلسطينية. 3- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تقريرها ( أصداء هجوم مسيرات أوكرانية بالعمق الروسي )..

تتواصل اصداء وانعكاسات الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة اوكرانية على اهداف اقتصادية وعسكرية في عمق الاراضي الروسية مؤخرا . ويبدو ان هذه الهجمات التي اضرمت حرائق بمستودعات وقود وذخيرة , قد الحقت خسائر ايضا في قاعدتين جويتين وبه قاذفات استراتيجية .

( إن خطورة هذا التطور العسكري في الحرب الأوكرانية دفعت واشنطن لنفي أي دور لها في شن أوكرانيا لهذا الهجوم )

وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن قال ان واشنطن لم تشجع اوكرانيا على شن هجمات على الاراضي الروسية .

الا ان بريطانيا وصفت استهداف اوكرانيا لمواقع بالعمق الروسي بكونه انتكاسة استراتيجية لموسكو , من جانبها حذر مساعد الامين العغام للامم المتحدة من خطورة تفاقم المعارك والهجمات المتبادلة بين روسيا واوكرانيا . روسيا اكتفت بالقول انها ستتخذ التدابير الضرورية اللازمة وذلك في عبارة مقتضبة تنذر بتوسيع العمليات العسكرية الروسية باوكرانيا .

4- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( تهديدات واشنطن للرياض بخلفية العلاقات مع الصين )..

يتحرك مجلس النواب الامريكي باتجاه المصادقة على قرار بوقف الدعم الامريكي للسعودية في الحرب على اليمن , وهذا ماجاء على لسان رئيس لجنة الميزانية في هذا المجلس "برني ساندرز" .

ان هذه التصريحات التي تتزامن مع زيارة الرئيس الصيني للرياض تحمل طابع تهديد امريكي واضح للسعودية من مغبة توطيد العلاقات مع الصين.

( إن أمريكا تنظر لزيارة الرئيس الصيني للرياض من زاوية الموازنات الإستراتيجية مع الصين وتعتبر هذه الزيارة إلتفافا على حليف رئيسي لها)

ومن هنا يبدو واضحا بأن تصريحات ساندرز رسالة تهديد مباشرة للسعودية من تبعات التمادي في توسيع العلاقات مع بكين .

وبالطبع يرتبط الاهتمام السعودي بالعلاقات مع الصين بمخاوف من تقلبات السياسة الامريكية وبضعف الثقة بمواقف واشنطن وبمدى التزامها بتحالفاتها.

5- ايران ..

في تقريرها ( محاولة إنقلاب نازي بألمانيا وإضرابات بفرنسا ) كتبت صحيفة ايران ..

المانيا تعاني من صدمة كبرى بمحاولة تنظيم نازي القيام بانقلاب يعيدها للحقبة الهتلرية , فالشرطة الالمانية اعلنت عن احباط مخطط خطير اعدته حركة نازية باسم " رايش بوركر " او "ابناء الرايخ" للسيطرة على السلطة حيث تم اقتحام عشرات الاماكن واعتقال خمسة وعشرين شخصا من اعضاء هذه الحركة النازية واعتقال عقلها المفكر ايضا.

( إن أوساطا ألمانية حذرت مرارا من تنامي النزعات العنصرية المتطرفة مع تفاقم الإستياء العام من تدهور مستوى المعيشة)

والغلاء والتضخم بسبب تبعات وانعكاسات الازمة الاوكرانية بالدرجة الاولى, وما تشهده المانيا من ازمات اقتصادية واجتماعية , مطروح بفرنسا ايضا حيث تعلن نقابات عمالية واسعة اضرابات شاملة تنديد بالغلاء وتدني مستوى المعيشة , فهناك اضراب شامل في قطاع سكك الحديد واخر بقطاع محطات الطاقة الكهربائية.