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مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد

مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة التاسعة، بسبب تعذّر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

العالم_لبنان

وبدأت ظهر اليوم، الجلسة التّاسعة لمجلس النواب المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، بعد اكتمال النّصاب عقب حضور 105 نوّاب داخل القاعة العامّة.

وانتهت عملية فرز الأصوات وجاءت كالآتي:
-ميشال معوض: 39
-أوراق بيضاء:39
- عصام خليفة:5
-أوراق ملغاة:15
- سليمان فرنجيه:0
-زياد بارود:1
أسماء أخرى:6

ودعا رئيس ​مجلس النواب اللبناني​ ​نبيه بري​، إلى عقد جلسة جديدة لانتخاب ​رئيس للجمهورية​، وذلك يوم الخميس 15 كانون الأول 2022، في تمام الساعة الحادية عشرة.

وتمنى بري، أن "يأخذ رأي الزملاء جميعا بالحوار"، مؤكداً أنه "اذا حصل ذلك، فسنحول جلسة الانتخاب المقبلة إلى حوار".

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