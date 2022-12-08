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ضبط 3 أطنان من المخدرات في سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران

ضبط 3 أطنان من المخدرات في سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران، القضاء على عصابتين ناشطتين في مجال الاتجار بالمخدرات، بعد مواجهات مسلحة مع القوات الأمنية وضبط 3 أطنان من أنواع المواد المخدرة التي كانت في حوزتهما.

العالم - إيران

وأوضح "العميد محمد قنبري" في تصريح إعلامي اليوم الخميس، أن قوات الشرطة التابعة لقيادة الأمن الداخلي في سيستان وبلوجستان، تمكنت من القضاء على هاتين العصابتين في مقاطعتي إيرانشهر وخاش، ومنع تهريب حمولة كبيرة من المخدرات لتدمير حياة الشبان والأسر في البلاد.

وأضاف أنه بعد الاشباكات المسلحة بين قوات الشرطة وعناصر العصابتين، تم القبض عليهم جميعا والبالغ عددهم 9 مهربين؛ ومصادرة كميات ملفتة من الأسلحة والمعدات القتالية و5 عربات.

وختم القائد الأمني أنه تم خلال هذه العملية النوعية ضبط ما يبلغ 3 أطنان من المخدرات؛ وذلك في إنجاز لم يسبق له نظير على مدى الأشهر الأخيرة في محافظة سيستان وبلوجستان.

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