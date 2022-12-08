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مذبحة الطنطورة.. هذا ما ارتكبه جنود الصهاينة بحق الفلسطينيين

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

انتشر على مواقع التواصل فيديو لجنديين من كيان الاحتلال الاسرائيلييي، الأول يروي قصة أحد الجنود الصهاينة الذي اغتصب طفلة عمرها 16 عاما من أهالي قرية الطنطورة الفلسطينية عام 1948، والثاني يروي عنترياته في قتل المدنيين الفلسطينيين.

العالم ـ فلسطين

وحسب الفيديو فقد قال الجندي الاسرائيلي: الطنطورة كانت قرية ثرية و منازلها جملية ، احد الجنود اغتصب هناك طفلة عمرها 16 عاما تقريبا. و كان برفقتنا شخص شديد التوحش قام ببساطة بجمع القرويين في قفص وقتلوهم . جمعوا كل الرجال و امروا بجلوسهم على الارض وجاء احد الجنود حمل المدفع الرشاش و اطلق النار وبدل مخازن الرصاص . هذا ماحدث فعلا في مجزرة الطنطورة وفرضوا التكتم على الارض وبعض الجنود اخذوا قاذف اللهب و لاحقوا السكان و احرقوهم . كان امرا فضيعا. و منعنا من الحديث عنه و لن أذكره لأحد لأن ذلك قد يكون فضيحة كبرى ولا اريد التحدث عن هذا..

وقال الجندي الثاني أني في الثلاثة أو أربعة اشهر الأولى كنت قاتلا لم اقم باعتقال اشخاص و خلال المعركة ان قام أحدهم برفع يديه لم اعتقله بل اطلق النار عليه. اذا وقف طلاب صف مدرسي و رفعوا ايديهم ورايتهم في ذلك اليوم فانني كنت اقتلهم جميعا وعند الاجابة على سوال كم شخصا قتلت ضحك الصهيوني قائلا لم اعدهم كانت بحوزتي بندقية ب250 رصاصة اطلقت منها النار و قاتلت الجميع لا اعرف عددا لذين قتلتهم.

بعد شهر تقريبا من مذبحة دير ياسين، واستكمالًا للهدف الصهيوني الرئيسي المتمثّل بعملية التطهير العرقي بقوة السلاح والترهيب للسكان تمهيدًا لتهجير أكبر عدد من المواطنين الفلسطنيين، جاءت مذبحة الطنطورة. وقد تركت أثرًا بالغًا على الفلسطينيين في القرى المجاورة ومهّدت لتهجيرهم بالفعل.

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