الشحن غير المحدود للأسلحة الغربية إلى أوكرانيا جعل الوضع أكثر تعقيدا

العالم - إيران

وفي محادثة هاتفية مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، والتي أجريت بناء على طلب الجانب الفنلندي، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان آخر مستجدات العلاقات الثنائية، وناقش التطورات الأخيرة في إيران، وشؤون اللاجئين والمشردين الأفغان، وبعض القضايا التي تهم الطرفين.

وفي إشارة إلى زيارة نظيره الفنلندي بيكا هافيستو إلى طهران العام الماضي، قال أميرعبداللهيان إن العلاقات القائمة بين البلدين تسير على المسار الصحيح.

وبشأن الأزمة في أوكرانيا صرح وزير الخارجية الإيراني: إن جمهورية إيران الإسلامية تعارض استمرار الحرب، بما في ذلك في أوكرانيا، ونعتقد أن إرسال الأسلحة الأميركية والأوروبية الغير محدود إلى أوكرانيا قد جعل الموقف أكثر تعقيدا.

كما أطلع أميرعبداللهيان نظيره الفنلندي على آخر تطورات محادثات رفع الحظر.

وخلال هذه المحادثة الهاتفية، شكر وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، إطلاعه على آخر مستجدات مفاوضات إلغاء الحظر، مجدداً دعمه لإحياء الاتفاق النووي.

وفي إشارة إلى موضوع أفغانستان، أعرب هافيستو عن تقديره للدور البناء الذي تقوم به جمهورية إيران الإسلامية في استضافة اللاجئين والمشردين الأفغان، وأضاف: ان بلاده مستعدة لمواصلة التعاون مع إيران في مساعدة اللاجئين والمشردين الأفغان.

وأكد الطرفان في هذا الاتصال على تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرين إلى تسعين عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فضلا عن مناقشة بعض القضايا القنصلية.