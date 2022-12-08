القوات التركية تستهدف عدة قرى بريف الحسكة

العالم-سوریا

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن قوات تركية قصفت بالمدفعية قريتي تل اللبن والكوزلية الواقعتين جنوب الطريق الدولي “إم فور” غربي بلدة تل تمر، وقرية أم الخير إلى الشمال الشرقي من البلدة.

ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال التركي والإرهابيين المدعومين منها، والقصف المستمر من قبلهم للمناطق السكنية بريف الحسكة الشمالي والشمالي الغربي، أدى إلى شلل شبه تام في الحياة اليومية للأهالي، وأشاع الذعر والخوف بين المدنيين، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي وقعت في البنى التحتية والأراضي الزراعية في تلك المناطق.