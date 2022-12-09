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تأكيد عراقي سعودي على إستئناف العمل بالمجلس التنسيقي

تأكيد عراقي سعودي على إستئناف العمل بالمجلس التنسيقي
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد العراق والسعودية مساء أمس الخميس في العاصمة السعودية الرياض، استئناف العمل بالمجلس التنسيقي المشترك.

العالم - العراق

وقال مكتب رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في بيان، إن الأخير "التقى، مساء اليوم الخميس، في مدينة الرياض، وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية".

وأكد السوداني خلال اللقاء "اهتمام العراق بتوسعة الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع المملكة، والعمل على تفعيل الاتفاقات الثنائية في هذه المجالات".

من جانبه أعرب القصبي الذي يرأس الجانب السعودي في المجلس التنسيقي العراقي السعودي، عن "انفتاح المملكة العربية السعودية على التعاون مع العراق، وزيادة حجم الاستثمار فيه، وتفعيل التفاهمات المشتركة على مختلف الصعد".

وشهد اللقاء التأكيد على "استئناف العمل بالمجلس التنسيقي المشترك بما يؤمن زيادة التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري".

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تأكيد عراقي سعودي على إستئناف العمل بالمجلس التنسيقي

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