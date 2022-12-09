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شاهد.. مرض نادر يجبر شابة سورية على الضحك حتى الإغماء

الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أثارت قصة فتاة سورية مصابة بمرض نادر يجعلها تضحك بدون توقف، تفاعلا كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي

العالم - منوعات

وظهرت الفتاة في مقطع فديو متداول، حيث قالت إنها طردت من الحصة الدراسية 3 مرات بسبب ضحكها، مشيرة إلى أنها تنزل إلى مكتب المديرة أحيانا، ولا تستطيع التوقف عن الضحك، وبدل أن تقوم المعلمات بتعنيفها يضحكن معها.

وسألها المذيع عن آخر مرة بكت فيها، فأجابت وهي لا تكف عن الضحك: “ما باتذكر يمكن كنت لسه بحضن أمي”.

وقالت إن رأسها يؤلمها ويكاد ينفجر من الضحك، مضيفة أنها تستمر بالضحك حتى يغمى عليها فتنام وتفيق على صوت المنبه صباحا.

ويعرف الضحك الهستيري بأنه اضطراب في الجهاز العصبي يجعل الشخص غير متحكم بمشاعره وانفعالاته، مثل الضحك والبكاء.

وأطلق علماء النفس على هذه الحالة عدة مسميات مثل “الاضطراب العاطفي” و”السلس العاطفي”.

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شاهد.. مرض نادر يجبر شابة سورية على الضحك حتى الإغماء

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