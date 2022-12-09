الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية فلسطينية للمركز الفلسطيني للاعلام، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجراً بلدة بيت ريما شمال رام الله، واعتقلت ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم، وهم: عبد الكريم وائل الريماوي، ومحمود عماد الريماوي، وعلاء هارون الريماوي.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا الشاب أحمد حنني عقب اقتحام منزله في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.



كما اقتحمت قوات الاحتلال تقتحم بلدة عصيرة القبلية بمدينة نابلس وأطلقت قنابل مضيئة.



ومساء الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان داخل محطة وقود، قرب قرية عين سينيا، شمال شرق مدينة رام الله.



وقال رئيس مجلس قروي عين سينا عماد جابر: إن وحدة إسرائيلية خاصة اقتحمت المحطة بسيارة تجارية، وداهم عناصرها مركبة كانت تتزود بالوقود، وأجبروا من بداخلها على النزول والاستلقاء أرضًا.



وذكر أن ذلك قبل أن تصل قوات معززة من جيش الاحتلال ترافقها كلاب بوليسية، وتعتقل الشبان أحمد رياض عليان، ومحمد ناصر المقدادي، وسلطان العموري، وهم من سكان مخيم الجلزون، شمال رام الله.



وتشن قوات الاحتلال عمليات اقتحام باستمرار في أحياء الضفة والقدس المحتلتين، يتخللهما مداهمات للمنازل واعتقالات للمواطنين.