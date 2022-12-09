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الرئيس الصيني يقدم وعدا للبرهان بشأن قضية ديون الصين على السودان

الرئيس الصيني يقدم وعدا للبرهان بشأن قضية ديون الصين على السودان
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

وعد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، أن ‏بكين ستبحث قضية ديونها على السودان، باعتبارها عضوا فاعلا في منتدى التعاون الصيني العربي الأفريقي.‏

العالم - السودان

جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين شي والبرهان، مساء الخميس في العاصمة السعودية الرياض، على هامش القمة العربية الصينية، وفقا لبيان من الانتقالي السوداني.

وقال الرئيس الصيني للبرهان في الاجتماع أن "الصين تقدر الإمكانات الكبيرة التي يذخر بها السودان، وتتطلع للمزيد من التعاون في مجالات النفط والزراعة والتعدين والبنى التحتية".

كما أكد الرئيس الصيني للبرهان "رفضه لكافة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوداني، مشيدا بالسودان في تحقيق السلام في القرن الأفريقي وجنوب السودان، من خلال ترؤسه لمنظمة الايقاد".

ووجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الدعوة إلى البرهان "لزيارة الصين في أقرب وقت ممكن".

من ناحيته، شدد البرهان، للرئيس الصيني، في اجتماعه معه بالرياض على "ضرورة تفعيل آليات العمل الثنائي المشترك بين البلدي، ومعالجة مشكلة الديون، بما يسمح بمزيد من التعاون والإستثمار الصيني بالسودان خاصة في مجال النفط".

وأعرب البرهان تقديره للمواقف الصينية الداعمة له في كافة المحافل الدولية، وجدد دعم السودان للصين في كافة القضايا التي تعزز وحدته وتحفظ له حقه في الدفاع عنها.

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الرئيس الصيني يقدم وعدا للبرهان بشأن قضية ديون الصين على السودان

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