العالم - روسيا

زاخاروفا وجهت نصيحتها إلى المسؤول الأوروبي في معرض تعليقها على تصريحه بأن الناس لا تعرف من هو بوتين وأين يوجد دونباس.

وكان بوريل قد افترض في وقت سابق بأن الناسفي البلدان الإفريقية ليست لديهم فكرة عن موقع دونباس ولا يعرفون من هو فلاديمير بوتين.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تعليق على حسابها في "تلغرام" بوريل بأنه "بستاني يقدم نفسه على أنه ممثل أعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية"، وخاطبته بحدة قائلة: "جوزيب، لا تقس الناس بأنفسك".

وترى زاخاروفا، أن انحطاط الغرب الجماعي لا يعني أن الشعوب الأخرى تمر بعمليات مماثلة.