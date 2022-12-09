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مصير مشترك وواحد....

قيادي يمني: صدقوني السعودية والامارات يحفران قبريهما بأيديهما!

قيادي يمني: صدقوني السعودية والامارات يحفران قبريهما بأيديهما!
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

كتب القيادي في انصار الله وعضو مجلس الشورى في صنعاء عبد السلام جحاف تغريدة في حسابه على تويتر عن مصير السعودية والامارات المشترك إثر السياسات الخاطئة التي تقومان بها.

العالم – اليمن

وجاء في تغريدة عبد السلام "صدقوني #السعودية و #الامارات يحفران قبراهما بأيديهما ماهم فيه من نعيم وترف سينقلب عليهم حسرة لأنهم بطرو بأنعم الله وتسببو بالاذى لعباد الله وسفكو الدم الحرام وحاصرو وجوعو ملايين الابرياء ـ كل هذا يتم في تحد لعدالة الله دون وعي أنهم يتعرضون لنقم الله وبأيدينا سيتم إجتثاثهم بالله".

يذكر أنه نشر عبد السلام جحاف مسبقا تغريدة أخرى مرفقة بصورة لاقت اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالمين العربي والاسلامي.

وجاء في تغريدة عبد السلام: "بكت دم كمدا وحزنا بعد قصف #السعودية لكل أفراد أسرتها الذين ماتو جميعا ‼" مرفقة بصورة لأمرأة يمنية أستشهد كافة أفراد أسرتها بقصف طيران العدوان السعودي الأميركي.

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