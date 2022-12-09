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الاحتلال يرفض منح تأشيرات لطواقم أممية لزيارة فلسطين

الاحتلال يرفض منح تأشيرات لطواقم أممية لزيارة فلسطين
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأمم المتحدة عن عدم إصدار كيان الاحتلال الإسرائيلي لتأشيرات دخول في الأشهر المقبلة لطواقم تم تعيينها حديثا لدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - الاحتلال

وقال الناطق الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال الإحاطة الصحفية اليومية: نحن قلقون بالطبع من أن يكون لهذا الأمر تداعيات كبيرة على المدى البعيد، على قدرتنا وقدرة المجتمع الإنساني الأوسع، على دعم الفلسطينيين المحتاجين.

وأضاف: أن أثر ذلك على عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مجال التخطيط للاستجابة الإنسانية لعام 2023 قد بدأ بالفعل. ولفت إلى تواصل الأمم المتحدة مع السلطات الصهيونية بشأن هذه المسألة، مضيفا: نأمل في أن يتم حلها.

وكان المندوب الصهيوني الدائم في الأمم المتحدة، غلعاد اردان، قد اعترف بوجود منظومة عقوبات في تل أبيب ضد موظفي الأمم المتحدة الذين ينتقدون السياسة الصهيونية ويتفوهون ضدها.

ويدور الحديث عن نحو 20 موظفا دوليا يعملون في "أوتشا" التابع للأمم المتحدة، والذين يراقبون ويوثقون الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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