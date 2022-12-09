هل تحب أن تلقى الله مدافعا عمّا يفعله بن سلمان وتركي آل الشيخ باسم الترفيه أم تستنكره؟

العالم- السعودية

وجاء في تغريدة " الهاشمي" : "لو قامت الساعة بعد ساعات، هل تحب أن تلقى الله عز وجل مدافعا عمّا يفعله محمد بن سلمان وتركي آل الشيخ في بلاد الحرمين الشريفين باسم الترفيه والترويج للسياحة أم مستنكرا له معلنا الى رب العباد براءتك منه؟".

وفي وقت سابق انتقد "محمد الهاشمي الحامدي"، إقامة حفلات المجون واللهو والرقص في بلاد رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وكتب الحامدي في تغريدة على تويتر:

"لو أن محمد بن سلمان أقام حفلات اللهو والمجون ورقص المؤخرات في قصره أو يخته ما سأله أحد. أما أن يقيمها في بلاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويشجّع على إفساد أخلاق أحفاد المهاجرين والأنصار فواجب الأمة كلّها أن تصدع بكلمة الحق في وجهه وتقول له قف مكانك والزم حدودك".

واضاف في تغريدة اخرى:

"واحد من جماعة إبن سلمان يقول لي السعودية بلدنا ونحن احرار فيما نفعله فيها وليس لك ولا لغيرك حق في التدخل في شؤوننا. اسمع يا أستاذ: بلاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم تكن تحت حكم آل سعود مطلع القرن الماضي. احتلها لملك عبد العزيز بعهد العمل بكتاب الله وسنة نبيه. إذا نقضتم العهد فاخرجوا منها".