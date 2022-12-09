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الضفة المحتلة: 4 شهداء برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة

الضفة المحتلة: 4 شهداء برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

استشهد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال، في كل من مخيم جنين وغرب مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

العالم - فلسطين

وشهدت مدينة جنين ومخيمها فجر امس الخميس اشتباكات عنيفة بين مقاومين من سرايا القدس- كتيبة جنين وجنود الاحتلال حيث أكدت كتيبة جنين أوقعت إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال الذي هربوا من شدة ضربات المجاهدين.

والشهداء الأربعة الذي ارتقوا الخميس هم عطا ياسين شلبي (46 عاما)، وطارق فوزي الدمج (29 عاما)، وصدقي صديق زكارنة (29 عاما)، فيما استشهد الفتى ضياء محمد شفيق الريماوي (17 عاما) وهو في الصف الحادي عشر.

وفي مواجهات اندلعت بين عدة قرى شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية (بيت ريما، وعابود، ودير أبو مشعل) مع قوات الاحتلال، نصبت قوة من جيش الاحتلال كمينا للفتية الذين حاولوا التصدي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وأطلقت الرصاص باتجاههم فأصيب أربعة منهم بجروح، فيما استشهد الفتى ضياء الريماوي.

وتجدر الإشارة إلى أنه باستشهاد الفتى الريماوي، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 221 شهيدا بينهم 52 في قطاع غزة و165 في الضفة المحتلة، و4 من الداخل الفلسطيني، وتؤكد مصادر رسمية فلسطينية أن العام الجاري 2022 يسجل أعلى حصيلة من الشهداء منذ نهاية الانتفاضة الثانية.

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