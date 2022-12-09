شاهد.. والدة الشهيد ضياء الريماوي تحمل جثمان ابنها على كتفها حتى المقبرة

العالم - فلسطين

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد ضياء الريماوي بجنازة عسكرية وسط هتافات المشاركين التي دعت للانتقام من الاحتلال الصهيوني الذي أوغل في الدماء الفلسطينية.

كما أطلق المشاركون في تشييع الشهيد الريماوي هِتافات لغزة الصامدة.

وكانت شهدت أمس الخميس بلدة عبود غرب رام الله مةاجهات عنيفة أدت لاستشهاد ضياء الريماوي وإصابة أربعة آخرين أحدهم بجراح حرجة.

ويُشار إلى أن الشهداء سقطوا خلال عدوان جيش الاحتلال على جنين فجرا وخلال مواجهات اندلعت بين عدة قرى شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

والشهداء الأربعة الذي ارتقوا الخميس هم عطا ياسين شلبي (46 عامًا)، وطارق فوزي الدمج (29 عامًا)، وصدقي صديق زكارنة (29 عاما)، فيما استشهد الفتى ضياء محمد شفيق الريماوي (17 عاما) وهو في الصف الحادي عشر، واعتقلت قوات الاحتلال الفتى علي حيدر الريماوي، بعد إصابته بجروح حرجة.