كندا تفرض عقوبات على 22 إيرانيا

العالم- ايران

يأتيهذا الاجراء الكندي، في وقت لا يزال ملف انتهاك حقوق الإنسان للسكان الأصليين في هذا البلد وقتلهم مفتوح في منظمات دولية لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، في بيان لها اليوم الجمعة عن فرض العقوبات على 22 إيرانيا بينهم قضاة ومسؤولي السجون والشرطة ونشطاء سياسيين وإعلاميين بذريعة انتهاكهم حقوق الإنسان.

وليس من المستغرب فرض الحظر على الشعب الايراني من قبل کندا التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان لان هذا البلد اعتاد علی سلوك الفصل العنصري والقبور الجماعية لأطفال من السكان الأصليين فيها وفرض الحظر لقد أصبح اللغة الدولية التي تلجأ اليها امريكا وحلفائها.