الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تشكيل فريق تحقيقي خاص في قضية اغتيال الشيخ مولوي ريكي

تشكيل فريق تحقيقي خاص في قضية اغتيال الشيخ مولوي ريكي
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد شرطة خاش في محافظة سيستان وبلوجستان تشكيل فريق تحقيقي خاص لمتابعة وجمع المعلومات والتفاصيل حول قضية اغتيال إمام مسجد الإمام الحسين عليه السلام الشيخ مولوي عبد الواحد ريكي.

العالم- ايران

وقال قائد شرطة خاش في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): عثرت الشرطة قبل ساعات على جثة عند تقاطع 'روداينار' على طريق خاش- زاهدان وكشف ضباط التحقيق انه جثمان الشيخ مولوي عبدالواحد ريكي، إمام جمعة مسجد الإمام الحسين عليه السلام في خاش.

في التحقيقات الأولية كشفت الشرطة أن الشيخ ريكي كان قد اختطف من قبل مسلحين مجهولين قبل يوم من استشهاده.

وكان مجلس أمن محافظة سيستان وبلوجستان شرق إيران أوضح في بيان أن الشيخ استشهد بعد خطفه على يد مجهولون ظهر أمس الخميس، مشددا على أن الشيخ مولوي ريكي يعتبر أحد علماء الدين المعروفين في المنطقة.

وكان الشيخ مولوي ريكي أحد الشخصيات التي التقاها وفد قائد الثورة الاسلامية الذي زار المحافظة الشهر الماضي، واكد خلال اللقاء على إنه تعرض للتهديد من قبل مجموعات معادية للدولة، مضيفا أن خطط ومؤامرات المنافقين وأعداء البلاد، باتت مكشوفة.

روابط ذات صلة

فيديو/ استشهاد الشيخ مولوي عبدالواحد ريغي في سيستان وبلوجستان

حديث الشيخ مولوي ريكي مع ممثل قائد الثورة الاسلامية قبل ايام من استشهاده +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي يوجه رسالة الى مؤتمر المسلمين الروس

الشيخ يزبك: أي رهان على غير اللبنانيين هو رهان على سراب

امير عبداللهيان: المانيا تحرض على العنف والاغتيال في ايران

حزمة مساعدات أميركية عسكرية بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا

تشكيل فريق تحقيقي خاص في قضية اغتيال الشيخ مولوي ريكي

العميد الهامي: ايران ضمن الدول الرائدة في العالم من حيث معدات الدفاع الجوي