تشكيل فريق تحقيقي خاص في قضية اغتيال الشيخ مولوي ريكي

العالم- ايران

وقال قائد شرطة خاش في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): عثرت الشرطة قبل ساعات على جثة عند تقاطع 'روداينار' على طريق خاش- زاهدان وكشف ضباط التحقيق انه جثمان الشيخ مولوي عبدالواحد ريكي، إمام جمعة مسجد الإمام الحسين عليه السلام في خاش.

في التحقيقات الأولية كشفت الشرطة أن الشيخ ريكي كان قد اختطف من قبل مسلحين مجهولين قبل يوم من استشهاده.

وكان مجلس أمن محافظة سيستان وبلوجستان شرق إيران أوضح في بيان أن الشيخ استشهد بعد خطفه على يد مجهولون ظهر أمس الخميس، مشددا على أن الشيخ مولوي ريكي يعتبر أحد علماء الدين المعروفين في المنطقة.

وكان الشيخ مولوي ريكي أحد الشخصيات التي التقاها وفد قائد الثورة الاسلامية الذي زار المحافظة الشهر الماضي، واكد خلال اللقاء على إنه تعرض للتهديد من قبل مجموعات معادية للدولة، مضيفا أن خطط ومؤامرات المنافقين وأعداء البلاد، باتت مكشوفة.