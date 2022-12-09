صنعاء: عدد من الشخصيات الحكومية والحزبية يعلقون على مساعي احتلال المناطق الجنوبية البعيدة عن الصراع

العالم- اليمن

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر غازي أحمد علي لـموقع"المسيرة" اليمني اليوم الجمعة: "إن الجيوش الأمريكية والبريطانية والإماراتية والسعودية تتواجد حاليا على امتداد الشريط الساحلي وفي الجزر اليمنية"، مضيفا أن "مشروع الاحتلال كبير يهدد البلد، وهناك حراك ثوري في المهرة وفي حضرموت وشبوة، وصنعاء ستقف إلى جانبه".

من جانبه قال محافظ لحج الشيخ أحمد جريب: "إن القواعد الأمريكية والبريطانية تنتشر حاليا في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وفي مناطق لم تصل إليها المواجهات العسكرية".

وأضاف أن "القوات الإماراتية حولت مطار الريان ثالث أكبر مطار يمني إلى ثكنة عسكرية ويستقبل يوميا طائرات عسكرية أمريكية"، مؤكدا أن" المطار بات يضم حاليا مقرات للأمريكيين ونوادٍ ليلية أنشأتها الإمارات كما يضم كتيبة تابعة للمارينز".

بدوره أشار رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الشيخ يحيى أبو أصبع إلى أن" الوضع في الجنوب ينبغي أن يتصدر اهتمام كل الأحزاب والمنظمات الوطنية وأن تثبيت المحتل أقدامه في الجنوب يعني فرض حصار على المناطق الحرة وبقاء سيف العدوان مصلطا".

من جهته أوضح محافظ "أبين" اللواء صالح الجنيدي أن" وجود الأمريكي والبريطاني جاء بعد تهيئة الأرض وتصفية الأحرار في جنوب اليمن".