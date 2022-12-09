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السوداني: العراق قادر على أن يكون نقطة تلاق بين الشرق والغرب

السوداني: العراق قادر على أن يكون نقطة تلاق بين الشرق والغرب
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عقب مشاركته في القمة العربية - الصينية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض أن العراق قادر على أن يكون نقطة تلاق بين الشرق والغرب.

العالم - العراق

وقال السوداني في تغريدة: "انطلاقا من إيماننا بقدرات العراق وموقعه الجغرافي الاستراتيجي ومكانته الكبيرة على خريطة الحضارة، شاركنا في أعمال القمة العربية الصينية، التي كانت مناسَبة لتأكيد رغبتنا الجادّة في تجسير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأشقاء العرب والأصدقاء الصينيين، بما يعود بالنفع على مواطنينا".

وأضاف، أن" العراق بثقله وإمكاناته قادر على أن يكون منطقة تلاق بين الشرق والغرب، وحكومتنا عازمة على تأسيس شراكات حقيقية والإفادة من تجارب المنطقة والعالم في الاقتصاد والتنمية".

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