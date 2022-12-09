البيان الختامي للقمة العربية الصينية يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

العالم-السعودية
وتقرر في البيان الختامي للقمة العربية الصينية: "
- احترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها.
- القضية الفلسطينيّة تظل قضية مركزية وتتطلب إيجاد حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
- بطلان ممارسات إسرائيل الرامية إلى تغيير الوضع في القدس.
- التأكيد في هذا الإطار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة والأراضي العربيّة المحتلّة.
- تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية.
- رفض التدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحفاظ على الديمقراطية.
- احترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها.
- التأكيد على حرصنا المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل.
- العمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات من خلال الآليات القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني".