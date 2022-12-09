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البيان الختامي للقمة العربية الصينية يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

البيان الختامي للقمة العربية الصينية يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

صدر مساء يوم الجمعة البيان الختامي للقمة العربية الصينية، حيث أكدت الأطراف حرصها المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.

العالم-السعودية

وتقرر في البيان الختامي للقمة العربية الصينية: "

- احترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها.

- القضية الفلسطينيّة تظل قضية مركزية وتتطلب إيجاد حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

- بطلان ممارسات إسرائيل الرامية إلى تغيير الوضع في القدس.

- التأكيد في هذا الإطار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة والأراضي العربيّة المحتلّة.

- تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية.

- رفض التدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحفاظ على الديمقراطية.

- احترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها.

- التأكيد على حرصنا المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل.

- العمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات من خلال الآليات القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني".

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البيان الختامي للقمة العربية الصينية يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

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