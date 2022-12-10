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وفاة صحفي خلال مواجهة الأرجنتين وهولندا بمونديال قطر2022

وفاة صحفي خلال مواجهة الأرجنتين وهولندا بمونديال قطر2022
السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

توفي صحفي يعمل لصالح قناة "سي بي أس سبورتس" الأمريكية، الجمعة، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا في مونديال قطر، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

العالم - رياضة

وأفاد راديو "أن بي آر" الأمريكي، بأن الصحفي غرانت وال البالغ 48 عاما سقط أرضا في موقع الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها.

وقد قدم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يبدو أن الصحفي وال تعرض لنوبة قلبية.

وكتبت زوجته الدكتورة، سيلين غاوندر، المتخصصة في الأمراض المعدية على تويتر "أنا مصدومة تماما".

وقالت الصحيفة إن وال شارك بتغطية مباريات كرة القدم للرجال والنساء في الولايات المتحدة لأكثر من عقدين، وانهار خلال مباراة الأرجنتين وهولندا.

وأضافت: "كان وال في مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا في استاد لوسيل، شمال الدوحة، عندما أصيب بما وصفه المسعفون في مكان الحادث بالسكتة القلبية".

وأكد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم وفاته في بيان على تويتر.

وقال الاتحاد: "إن أسرة كرة القدم الأمريكية بأكملها حزينة عندما علمت أننا فقدنا غرانت وال".

وتم توقيف غرانت سابقا في قطر لارتدائه قميصا بألوان قوس قزح، وقال في نوفمبر الماضي إنه تم احتجازه لفترة وجيزة أثناء توجهه لحضور مباراة الولايات المتحدة وويلز، بسبب ارتدائه قميصا مطبوعا عليه علم المثليين.

وقال غرانت وال، في منشور على تويتر حينها إنه أثناء دخوله استاد أحمد بن علي لتغطية مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز، منعه حراس الأمن وقالوا له: "عليك أن تغير قميصك. هذا غير مسموح به".

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