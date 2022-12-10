الضفة علی خطی غزة والسلطة مصابة بانفصام الشخصية

العالم – ما رأيكم

ويؤكد باحثون بالشؤون الفلسطينية ان ظهور المئات من مقاتلي كتيبة جنين وكتائب القسام ولواء الشهداء في تشييع جثمان شهداء الضفة الغربية ينبئ عن فشل عملية كاسر الأمواج الاسرائيلية.

ويقول باحثون بالشؤون الفلسطينية ان عرين الأسود أقامت أخيراً مهرجاناً تأبينياً للشهداء شارك فيه عشرات من مجاهدي عرين الاسود وكتيبة بلاطة، وقبل يومين كان هناك تشييع لجثامين 3 شهداء ارتقوا في جنين، حضر التشييع المئات من مقاتلي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، وعدد من كتائب القسام التابعة لحركة حماس، وعدد من لواء الشهداء التابع لكتائب الاقصی.

ويشير باحثون بالشؤون الفلسطينية ان هذه المشاهد تنبئ عن فشل عملية كاسر الامواج الاسرائيلية التي انطلقت في آذار/ مارس وتنبئ بخيبة أمل لدی الاحتلال الاسرائيلي فقد مارس عددا كبيرا من السياسات لإجهاض الانتفاضة الفلسطينية لكنه فشل في كبح جناحها.

ويوضح باحثون ان هذه المشاهد، أثبتت ان عدد المقاتلين في ازدياد وان المقاومة لاتزال مستمرة فلذا أي خطوات اسرائيلية قادمة ستواجه مقاومة فلسطينية تدافع عن حقوق الشعب ومقدساته وارضه.

ويؤكد مختصون بالشأن الاسرائيلي بروز ظاهرة تمثلت في ميل مملثي حركة فتح في الضفة الغربية للمشاركة في المقاومة، ما أصاب السلطة الفلسطينية بالانفصام بالشخصية.

ويقول خبراء سياسيون ان الضفة الغربية تتمنی ان تحذو حذو غزة ان استطاعت، ولو اتيح لها المجال لأدت دوراً أكبر من دور غزة.

ويوضح خبراء سياسيين ان السلطة الفلسطينية تلاحظ وتراقب ظاهرة باتت تتسع في المجتمع الفلسطيني وهي ميل المعظم ممن ينتمون لحركة فتح من أبناء الشبيبة الی المشاركة المباشرة في المقاومة وكثير من الشهداء الذين ارتقوا في الاونه الاخيرة لهم تأييد بشكل واخر، لحركة فتح والاخطر من ذلك ان عدداً من المقاومين الذين نفذوا عمليات فدائية في الاونه الاخيرة، ينتمون الی الاجهزة الامنية.

ويؤكد خبراء سياسيين ان هذه الحالة جعلت السلطة الفلسطينية أمام انفصام بالشخصية فإما ان تحذو حذو ياسر عرفات عندما قام باحتضان المقاومة وبالتالي انطلقت الانتفاضة الثانية وكان هو علی رأس هذه المقاومة لكل الفصائل المختلفة واما ان يقوموا بقمع هؤلاء.

ويبين مسؤولون في حركة المجاهدين ان المقاومة في الضفة الغربية تخطت الفصائل، وأصبحت ثورة شعبية ضد الاحتلال.

ويقول مسؤولون في حركة المجاهدين ان الشعب الفلسطيني اختار خيار المقاومة بكل مقوماته وما أوتي من قوة بفئاته المختلفة فهناك عمليات دهس، وهناك عمليات طعن وهناك عمليات بطولية مختلفة يخوضها أبناء الشعب الفلسطيني ذكوراً واناثاً وشباباً وشيوخاً ورجالاً ونساءاً.

ويوضح مسؤولون في حركة المجاهدين ان الحالة الثورية في الضفة الغربية، تمتد الی كل مناطق جنين، ونابلس، والخليل، ورام الله، واريحا والاغوار وباقي اماكن الضفة.

هذا وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 221 شهيدا بينهم 52 في قطاع غزة و165 في الضفة المحتلة، و4 من الداخل الفلسطيني، وتؤكد مصادر رسمية فلسطينية أن العام الجاري 2022 يسجل أعلى حصيلة من الشهداء منذ نهاية الانتفاضة الثانية.

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