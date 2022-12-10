رد مصارعين إيرانيين على سؤال سياسي لإذاعة صوت أمريكا .. نحن ممثلو إيران وجنودها ونضحي بأرواحنا

العالم - رياضة

يشار الى ان بطولة كأس العالم للمصارعة الحرة ستنطلق اليوم (السبت) باستضافة الولايات المتحدة ، كما سيشارك المنتخب الوطني لبلدنا في هذا الحدث.

وعقد أمس ، مؤتمر صحفي لبعض المدربين والرياضيين ومن بينهم كامران قاسمبور مصارع منتخبنا اللامع .

وطرح مراسل صوت أمريكا (VOA) الذي كان حاضراً في هذا الاجتماع سؤالا سياسيا حيث قال : "الشخص المسؤول عن عقد المؤتمر الصحفي ، والذي كان نائب الرئيس الإعلامي لاتحاد {المصارعة} العالمي ، حذرني مرة أخرى من أنني لا يجب أن أطرح أسئلة سياسية ، وطلب مني أن أطرح سؤالاً آخر ، إلا انني قلت إن سؤالي ليس سياسياً و "ربما" يكون إنسانيا .

وردا على هذا السؤال السياسي قال قاسمبور: "هذه القضايا تبرز في كل الدول، وهناك عدد من القضايا التي ظهرت في بلادنا أيضا". واجبنا نحن الرياضيين هو ممارسة الرياضة وهنا نحن نمثل الشعب الإيراني وقد جئنا لنجعل الناس سعداء. نحن من الشعب ونحسب من بين الناس والملايين من الإيرانيين الذين يعيشون في إيران. بالتأكيد ، مهما كان الخير والسعادة موجودان ، فهو لشعب إيران كله ، وإذا كان سيئا وعرضيا ، فهو لا يزال للشعب كله. إن شاء الله ، يمكننا جميعا وكل من يعيش في إيران التغلب على هذه المشاكل. نحن سفراء الرياضة لإيران وواجبنا ممارسة الرياضة والمصارعة وقد جئنا لنجعل قلوب شعبنا وأبنائنا سعيدة. إن شاء الله ، ستحل هذه الأحداث قريبا ، وسيجد كل من الشعب الإيراني والمجتمع في إيران السلام ، وستكون قلوب جميع المواطنين سعيدة في كل مكان في العالم وفي البلاد ".

وردًا على السؤال السياسي ذاته ، قال المصارع الإيراني رحمان عموزاد: "أشكر الله أنني استطعت الفوز بميدالية عالمية". يمكنني أن أكون منافسي. أنا لا أبحث عن رقم قياسي خاص وأريد فقط أن أكون في أفضل حالاتي وأن أفوز بالميداليات. أسمى ما يسعدني أن أفرح قلوب أبناء بلادي وأستمتع بهذا الأمر. جئنا لنقدم افضل ما لدينا . نحن نبذل حياتنا ونبذل قصارى جهدنا لنصبح أبطالا من أجل إسعاد قلوب أهل بلدنا. كلنا جنود في بلدنا ونضحي بأرواحنا .