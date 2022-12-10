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بالفيديو.. فرحة الفلسطينيين بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي

السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

عمت مظاهر الفرحة والسرور المدن الفلسطينية مباشرة بعد تأهل المنتخب المغربي التاريخي إلى دور النصف نهائي في كأس العالم قطر 2022، عقب الفوز على منتخب البرتغال.

العالم - فلسطين

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يبلع نصف نهائي كأس العالم بفوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، اليوم السبت، في ربع نهائي مونديال قطر.

وأحرز يوسف النصيري هدف فوز المغرب بضربة رأسية في الدقيقة 42.

هذا وباركت حركة المقاومة الفلسطينية حماس للمغرب فوز منتخبه التاريخي على البرتغال والتأهل لنصف نهائي بمونديال قطر

فرحة فلسطينيين فرحة فلسطينيين في الشوارع عقب فوز تاريخي لمنتخب المغرب على البرتغال

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وبدت مظاهر احتفالات وألعاب نارية في بلدة طمرة بالداخل المحتل بعد تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم لأول مرة بتاريخه.

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هذا ورفع مقاتلون من كتائب القسام أعلام المغرب خلال مسير عسكري احتفالاً بالتأهل التاريخي لنصف نهائي كأس العالم.

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