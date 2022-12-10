ايران.. استشهاد الشيخ مولوي عبد الواحد والدول الغربية وتهديد اليمين المتطرف

العالم - بانوراما

وكان الشيخ الراحل قد أشار في وقت سابق الى تعرضه لتهديد من قبل مجموعات معادية للدولة.

ويستضيف البرنامج في المحور الأول من البرنامج من طهران الخبير في الشؤون الاستراتيجية هادي محمدي.

وفي المحور الثاني.. تشهد اوروبا وأميركا تصاعدا مقلقا لليمين المتطرف الذي بدأ بحجز مواقع له في مراكز القرار.

وتحذر مصادر اوروبية من خطر صعود اليمين المتطرف، وقالت إن الوقت قد حان لرؤية موضوعية في أسباب صعود اليمين، والاستيلاء على سدة الحكم في الكثير من الدول.

حيث ويستضيف البرنامج في المحور الثاني من البرنامج مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام سعيد دودين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.