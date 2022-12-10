قادة العراق يهنئون المغرب بالتأهل إلى المربع الذهبي بمونديال قطر

العالم - العراق

وهنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المنتخب المغربي بالفوز التاريخي على البرتغال والتأهل إلى المربع الذهبي بمونديال قطر.

وقال السوداني في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "نشاطر الفرحة أشقاءنا في المملكة المغربية الشقيقة تألق منتخبها الذي كتب التاريخ بتأهله إلى المربع الذهبي كأول بلد عربي وأفريقي يصل إلى هذه المرحلة من بطولة كأس العالم".

وأضاف، "أثبت الشباب المغربي اليوم أن النجاح يتحقق بالإصرار والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد".

ومن جهته هنأ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، المغرب بالتأهل إلى المربع الذهبي بمونديال قطر.

وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "أسود الأطلس يسجلون الإنجاز العربي الأول بالوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم، مبارك للعرب".

هذا وهنأ زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، المغرب بالتأهل إلى المربع الذهبي بمونديال قطر.

وقال السيد الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر": "مبروك لمنتخب المغرب التأهل إلى (المربع الذهبي)، أملنا بالشعب المغربي مساندة إخوته في فلسطين العروبة".

وبدوره هنأ رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، المنتخب المغربي بالفوز على البرتغال والتأهل إلى المربع الذهبي بمونديال قطر 2022.

وقال المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان: إن" المنتخب المغربي يواصل مشوار تألقه في بطولة كأس العالم، بعد فوزه الرائع على نظيره البرتغالي وتأهله إلى الدور نصف النهائي".

وأضاف السيد الحكيم" إذ نفخر بهذا الانتصار العربي نبارك للمغرب الشقيقة ونتوسم بمنتخبها تحقيق حلم الوصول إلى نهائي هذا المحفل الكروي الكبير".