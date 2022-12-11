قوات نجدة محافظة 'عمران' باليمن تحتفي بالذكرى السنوية للشهيد

العالم- اليمن

وفي الفعالية بحضور أمين عام محلي المحافظة صالح زمام المخلوس ووكيل المحافظة حسن الأشقص ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالباري الوزير ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالمحافظة العقيد نايف الواري ومدير أمن المحافظة العميد عبدالله حسين الخضير وقائد فرع قوات النجدة بالمحافظة العقيد يحيى هياس وقائد فرع قوات الامن المركزي بالمحافظة العقيد حسين النمري، أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية العميد حسن الهادي، أن إحياء ذكرى سنوية الشهيد تعكس الوفاء للشهداء والحث على الاقتداء بنهجهم وتضحياتهم.

وأشار إلى أن" إحياء ذكرى الشهيد وتكريم أسر الشهداء، يعبر عن الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء ومبادئهم في العطاء والانتصار لدين الله والوطن".

وأشار العميد الهادي إلى" المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في رعاية أسر الشهداء والسير على دربهم" منوهاً ب"عظمة ومكانة الشهداء ومنزلتهم الرفيعة".

من جانبه اعتبر نائب رئيس الدائرة الثقافية بوزارة الدفاع حسن صلاح القطابري،" ذكرى سنوية الشهيد محطة مهمة لاستحضار الدروس والعِبر من تضحيات الشهداء في الدفاع عن الوطن وتعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان".

وأكد" أهمية تخليد تضحيات وبطولات الشهداء وتعزيز ثقافة الجهاد والاستشهاد والتذكير بمسؤولية الجميع تجاه أسر الشهداء ورعاية ذويهم."

تخللت الفعالية بحضور نائب مدير إدارة الإعلام الأمني بأمن المحافظة حسين الضياني، فقرة إنشادية وقصيدة للشاعر محمد مفلح وتكريم أسر الشهداء من منتسبي قوات النجدة بعمران.