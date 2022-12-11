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اليمن.. فيديو يوثق جرائم العدوان في 'صعدة'

الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط اليمني " أحمد الأشعف" في صفحته على تويتر مقطع فيديو لجرائم العدوان السعودي الأمريكي في مدينة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

العالم- اليمن

وجاء في تغريدة " الأشعف": " صعدة المدينة التي اعلن العدوان انها منطقة عسكرية مشروعة قصفت باكثر من خمسين الف غاره قتل الاطفال والنساء بالالاف ولم نسمع احد حتي يذكرها في تقاريره من منظمات حقوق الانسان".

هذا و تعرضت مناطق حدودية بمحافظة صعدة، لقصف مدفعي سعودي.

واستهدفت مدفعية الجيش السعودي بقصف مكثف مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.

وتسبب القصف بخسائر كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين في المناطق المستهدفة.

يشار إلى أن المناطق الحدودية تتعرض بشكل متكرر لقصف مدفعي وصاروخي سعودي، الأمر الذي يتسبب بخسائر فادحة في منازل وممتلكات المواطنين.

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اليمن.. فيديو يوثق جرائم العدوان في 'صعدة'

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