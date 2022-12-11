'ليبيا' تستأنف ترحيل المهاجرين السريين برا

العالم- ليبيا

وتنشط السلطات الليبية في متابعة ملف المهاجرين، مجددة مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التحرك لمواجهته.

وبدأت عمليات العودة الطوعية للمهاجرين السريين في ليبيا منذ مطلع عام 2018، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة التي أعلنت عودة 16 ألف مهاجر إلى بلدانهم خلال العام نفسه، وأكثر من خمسة آلاف آخرين خلال عام 2019.

وبحسب تصريحات مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية الليبي أحمد أبوكراع، فإن" أول عملية ترحيل بري تمت مؤخراً عن طريق المنافذ البرية وشملت 210 مهاجرين سريين".

ويشكو أبوكراع من "تقصير السفارات الأجنبية والعربية العاملة في ليبيا في التواصل مع مواطنيها المهاجرين السريين، وخصوصاً من أودعوا ضمن مؤسسات الإصلاح والتأهيل"، مطالباً" البلدان التي يتحدر منها المهاجرون السريون بضرورة زيارة أماكن وجود المهاجرين لإتمام الإجراءات المتعلقة بمواطنيها بعد حصولهم على موافقة وزارة الخارجية".

من جهته، أكد رئيس قسم الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية نصر الختروشي" بدء عمليات الترحيل البري للمهاجرين السريين"، موضحاً أن" المرحلين الـ210 هم من تشاد ومصر والسودان"، ويشير إلى" عزم السلطات الليبية على مواصلة الرحلات البرية لترحيل المهاجرين السريين".

وكانت ليبيا ترحّل المهاجرين من أراضيها جواً، إلا أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اشتكى من التكاليف العالية للرحلات الجوية، ما جعل عمليات الترحيل تتوقف لفترة.

وفي الآونة الأخيرة، نشط مسؤولون ليبيون في هذا الملف.

وأخيراً، عقد وزير الداخلية عماد الطرابلسي اجتماعاً موسعاً لمناقشة "الأعمال المنجزة من عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين"، بمشاركة كافة فروع ومكاتب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على مستوى ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وناقش الاجتماع أوضاع المهاجرين "داخل مراكز الإيواء وتهيئة الظروف الصحية والمعيشية لهم، وخصوصاً المستضعفين منهم، إلى حين وضع الترتيبات لترحيلهم إلى بلدانهم طواعية".