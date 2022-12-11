عندما يصادر الصهاينة انتصار المغرب في المونديال لأنفسهم!..و الشعوب تبهذلهم

العالم - الإحتلال

و جاء ذلك في أعقاب الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، والتأهل للدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم.

وكان كوهين قد قال في تغريدة عبر "تويتر":

وهذه بعض الردود الفاعلة للمغردين على تخربصات"كوهين" في تويتر...

وللإشارة قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، أبناء الشعب الفلسطينيين المحتفلين بتأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي في مونديال قطر 2022، والذين تجمعوا في منطقة باب العامود.

واعتدت شرطة الاحتلال وفرق الخيالة التابعة لها على المواطنين، وحاولت فض الاحتفال بالقوة، ولاحقتهم في محيط باب العامود وصولا إلى شارع صلاح الدين.

وكان المئات من أبناء فلسطين قد خرجوا للاحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي وتأهله إلى الدور نصف النهائي من المونديال، ورفعوا الأعلام المغربية وصورا للمنتخب المغربي إلى جانب الأعلام الفلسطينية، كما رفعوا العلم المغربي على أسوار البلدة القديمة.

يذكر أن الاحتفالات بفوز المنتخب المغربي عمت مختلف المحافظات الفلسطينية، الشمالية والجنوبية.