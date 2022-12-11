الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٨:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

عندما يصادر الصهاينة انتصار المغرب في المونديال لأنفسهم!..و الشعوب تبهذلهم

عندما يصادر الصهاينة انتصار المغرب في المونديال لأنفسهم!..و الشعوب تبهذلهم
الأحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

غرد الصحفي الصهيوني إيدي كوهين، تغريدة عبر موقع تويتر بينما أثار موجة غضب النشطاء والمغردين الا أنهم قاموا بإستهزائه و تنبیهه لیقظته من توهّمه العميق .

العالم - الإحتلال

و جاء ذلك في أعقاب الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، والتأهل للدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم.

وكان كوهين قد قال في تغريدة عبر "تويتر":

وهذه بعض الردود الفاعلة للمغردين على تخربصات"كوهين" في تويتر...

وللإشارة قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، أبناء الشعب الفلسطينيين المحتفلين بتأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي في مونديال قطر 2022، والذين تجمعوا في منطقة باب العامود.

واعتدت شرطة الاحتلال وفرق الخيالة التابعة لها على المواطنين، وحاولت فض الاحتفال بالقوة، ولاحقتهم في محيط باب العامود وصولا إلى شارع صلاح الدين.

وكان المئات من أبناء فلسطين قد خرجوا للاحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي وتأهله إلى الدور نصف النهائي من المونديال، ورفعوا الأعلام المغربية وصورا للمنتخب المغربي إلى جانب الأعلام الفلسطينية، كما رفعوا العلم المغربي على أسوار البلدة القديمة.

يذكر أن الاحتفالات بفوز المنتخب المغربي عمت مختلف المحافظات الفلسطينية، الشمالية والجنوبية.

روابط ذات صلة

الاحتلال يقمع مقدسيين خلال احتفالهم بفوز المغرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-12-2022

 ايجئي: سياساتنا شفافة ولا نسمح لأحد بابتزازنا

شاهد.. طهران تندد بالبيان الختامي لقمة دول الخليج الفارسي

عندما يصادر الصهاينة انتصار المغرب في المونديال لأنفسهم!..و الشعوب تبهذلهم

شاهد بالفيديو.. في هذه الحالة ستلجأ روسيا الی الحرب النووية..

مقتل مواطن عراقي خلال اشتباك مع عناصر إرهابية